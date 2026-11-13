Ag Growth International stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Ag Growth International hat am 11.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,85 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,830 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 12,56 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 389,4 Millionen CAD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 340,5 Millionen CAD.

Redaktion finanzen.at