AG Mortgage Investment Trust: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

AG Mortgage Investment Trust gab am 04.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,49 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,470 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

AG Mortgage Investment Trust hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 123,1 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 122,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at