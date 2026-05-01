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01.05.2026 06:31:29
AG Mortgage Investment Trust: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
AG Mortgage Investment Trust hat sich am 29.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,27 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,210 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Der Umsatz wurde auf 130,1 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 109,9 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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