AG Mortgage Investment Trust gewährte Anlegern Blick in die Bücher

AG Mortgage Investment Trust lud am 17.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,25 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,300 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 16,30 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 132,4 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 113,8 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

In Sachen EPS wurden 0,900 USD je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte AG Mortgage Investment Trust 1,23 USD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz lag bei 472,69 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 14,40 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 413,19 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at