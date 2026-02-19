|
19.02.2026 06:31:28
AG Mortgage Investment Trust gewährte Anlegern Blick in die Bücher
AG Mortgage Investment Trust lud am 17.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,25 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,300 USD erwirtschaftet worden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 16,30 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 132,4 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 113,8 Millionen USD ausgewiesen worden waren.
In Sachen EPS wurden 0,900 USD je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte AG Mortgage Investment Trust 1,23 USD je Aktie eingenommen.
Der Umsatz lag bei 472,69 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 14,40 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 413,19 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schwächer -- DAX leichter -- Wall Street tiefer -- Nikkei am Donnerstag letztlich in Grün - Chinas Börsen ruhen
Der heimische Aktienmarkt notiert tiefer. Auch der DAX verzeichnet Verluste. Die Wall Street zeigt sich mit Verlusten. Der japanische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag gut behauptet.