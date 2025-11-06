AG Mortgage Investment Trust hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

AG Mortgage Investment Trust lud am 04.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurden 0,47 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte AG Mortgage Investment Trust 0,400 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite standen 122,2 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 98,9 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at