AG Mortgage Investment Trust stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

AG Mortgage Investment Trust hat am 10.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 0,29 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,050 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

AG Mortgage Investment Trust hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 122,6 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 108,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at