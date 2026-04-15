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15.04.2026 06:31:29
Agape ATP: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Agape ATP hat sich am 13.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.
Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 2,850 USD. Im Vorjahr hatten -31,500 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 1,52 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 15,15 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Agape ATP einen Umsatz von 1,32 Millionen USD eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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