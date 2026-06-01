Agarwal Industrial: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Agarwal Industrial hat am 29.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Das EPS lag bei 2913,00 INR. Im letzten Jahr hatte Agarwal Industrial einen Gewinn von 20,42 INR je Aktie eingefahren.

Umsatzseitig standen 4,05 Milliarden INR in den Büchern – ein Minus von 50,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Agarwal Industrial 8,23 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 10,53 INR. Im Vorjahr waren 77,34 INR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 31,13 Prozent auf 23,99 Milliarden INR. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 16,52 Milliarden INR gelegen.

Redaktion finanzen.at