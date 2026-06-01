|
01.06.2026 06:31:29
Agarwal Industrial: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Agarwal Industrial hat am 29.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.
Das EPS lag bei 2913,00 INR. Im letzten Jahr hatte Agarwal Industrial einen Gewinn von 20,42 INR je Aktie eingefahren.
Umsatzseitig standen 4,05 Milliarden INR in den Büchern – ein Minus von 50,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Agarwal Industrial 8,23 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.
Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 10,53 INR. Im Vorjahr waren 77,34 INR je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 31,13 Prozent auf 23,99 Milliarden INR. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 16,52 Milliarden INR gelegen.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX schließen im Minus -- Asiens Börsen letztlich uneins - KOSPI dank KI-Euphorie mit neuem Rekordhoch
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Montag mit Verlusten. Der deutsche Leitindex tendierte ebenso tiefer. An der Wall Street geht es in unterschiedliche Richtungen. Die Börsen in Fernost fanden zum Wochenstart keine einheitliche Richtung.