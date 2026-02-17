Agarwal Industrial: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Agarwal Industrial veröffentlichte am 14.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,87 INR, nach 18,52 INR im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 24,66 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 4,08 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum waren 5,42 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at