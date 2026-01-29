AGBA Acquisition: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

AGBA Acquisition lud am 26.01.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,19 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,420 USD erwirtschaftet worden.

Mit einem Umsatz von 6,7 Millionen USD, gegenüber 12,5 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 46,89 Prozent präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 18,080 USD. Im Vorjahr waren -1,560 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 50,69 Prozent auf 55,73 Millionen USD. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 27,48 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.at