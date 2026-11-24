AGBA Acquisition hat am 23.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,99 USD gegenüber -1,490 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Umsatzseitig standen 4,4 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 21,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem AGBA Acquisition 5,7 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at