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24.11.2026 06:31:29
AGBA Acquisition: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
AGBA Acquisition hat am 23.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,99 USD gegenüber -1,490 USD im Vorjahresquartal verkündet.
Umsatzseitig standen 4,4 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 21,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem AGBA Acquisition 5,7 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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