AGBA Acquisition hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

AGBA Acquisition hat am 14.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,35 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -8,030 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 40,06 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 5,7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9,5 Millionen USD umgesetzt.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -0,970 USD. Im Vorjahr waren -18,080 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 21,32 Prozent auf 21,62 Millionen USD. Im Vorjahr hatte AGBA Acquisition 27,48 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at