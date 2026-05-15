AGBA Acquisition informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

AGBA Acquisition hat am 13.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,16 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,320 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat AGBA Acquisition in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,23 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5,0 Millionen USD im Vergleich zu 4,8 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at