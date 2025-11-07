AGC hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

AGC präsentierte am 05.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,16 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,050 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat AGC in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,73 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3,50 Milliarden USD im Vergleich zu 3,48 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at