AGC informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

AGC hat am 06.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,18 USD. Im Vorjahresviertel hatte AGC 0,080 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 3,55 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 1,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,50 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,440 USD beziffert. Im Vorjahr hatte AGC -0,590 USD je Aktie verdient.

Der Jahresumsatz wurde auf 13,76 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 13,65 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at