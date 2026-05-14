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14.05.2026 06:31:29
AGC präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
AGC lud am 12.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,14 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,040 USD je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3,43 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,60 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte AGC einen Umsatz von 3,28 Milliarden USD eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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