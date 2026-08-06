AGC stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

AGC hat am 04.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

AGC hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,07 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,050 USD je Aktie gewesen.

AGC hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,53 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3,43 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at