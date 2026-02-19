thyssenkrupp nucera Aktie

19.02.2026 10:17:13

AGC Vinythai nimmt Chloralkali-Anlage mit erhöhter Kapazität und e BiTAC Elektrolyseuren von thyssenkrupp nucera in Betrieb


EQS-Media / 19.02.2026 / 10:17 CET/CEST

AGC Vinythai nimmt Chloralkali-Anlage mit erhöhter Kapazität und e-BiTAC-Elektrolyseuren von thyssenkrupp nucera in Betrieb 

  • Einer der größten e-BiTAC-Aufträge im Chlor-Alkali-Geschäft des Elektrolysspezialisten thyssenkrupp nucera ist vollständig ausgeführt. Die Anlage ist erfolgreich in Betrieb genommen worden.
  • Kapazitätserweiterung der Chlor-Alkali-Anlage von AGC Vinythai in Map Ta Phut, Thailand, um 220.000 Tonnen Natronlauge pro Jahr
  • Größte Investition in eine Kapazitätserweiterung in der Unternehmensgeschichte von AGC Vinythai

Dortmund / Map Ta Phut, 19. Februar 2026 – AGC Vinythai hat den kommerziellen Betrieb seiner Chlor-Alkali-Anlage mit einer aufgestockten Kapazität in Map Ta Phut, Thailand, wie geplant aufgenommen. Dieses Projekt ist eine der größten Anwendungen der e-BiTAC-v7-Technologie von thyssenkrupp nucera. Der Bipolare Ionenaustauschmembran-Elektrolyseur steht für eine sichere und effiziente Chlor-Alkali-Elektrolyse innerhalb einer integrierten Vinyl-Produktionskette.

Der neu installierte e-BiTAC-v7-Elektrolyseur von thyssenkrupp nucera verfügt über eine jährliche Produktionskapazität von 220.000 Tonnen Natronlauge. Das in der Chlor-Alkali-Anlage erzeugte Chlor wird zur Versorgung der Vinyl-Produktionsanlagen von AGC Vinythai eingesetzt und ermöglicht eine Erhöhung der PVC-Produktionskapazität von bislang 300.000 Tonnen auf künftig 700.000 Tonnen pro Jahr. Es ist die größte Investition in eine Kapazitätserweiterung in der Geschichte des Unternehmens und stärkt die Position von AGC Vinythai als Thailands führender Anbieter von Natronlauge und PVC.

Mit der Kapazitätserhöhung kann das thailändische Unternehmen die schnell wachsende Nachfrage nach Natronlauge und PVC in Südostasien bedienen und seine Position im Chlor-Alkali-Geschäft weiter stärken. Diese chemischen Produkte sind zentrale Vorprodukte für Schlüssel- und Wachstumsbranchen in Südostasien, darunter das Bauwesen, die Verpackungs-, Automobil-, Zellstoff- und Papierindustrie sowie die Textilindustrie.

„Unsere jahrzehntelange Erfahrung in der Filterpressentechnologie ermöglicht eine gleichmäßige Druckverteilung über die Membran und damit eine besonders stabile und effiziente Chlor-Alkali-Elektrolyse“, sagt Keisho Cho, CEO von thyssenkrupp nucera Japan. Er fügt hinzu: „Dadurch wird der Energieverbrauch optimiert und die Belastung der Membran reduziert. Dieses Projekt ist ein wichtiger Meilenstein für AGC Vinythai beim Ausbau der Produktion zentraler chemischer Produkte in Südostasien, und wir freuen uns, dieses bedeutende Vorhaben erfolgreich umgesetzt zu haben.“

thyssenkrupp nucera wurde im Jahr 2025 mit der Lieferung eines e-BiTAC-v7-Elektrolyseurs beauftragt. Der Leistungsumfang bei diesem hat AGC Vinythai anschließend um zusätzliche Balance-of-Plant-Dienstleistungen erweitert, darunter das Basic Engineering und weitere Anlagensysteme zusätzlich zum Bipolaren Ionenaustauschmembran-Elektrolyseur von thyssenkrupp nucera.

 

Medienanfragen:
Rita Syre 
Senior Media Relations Manager 
Telefon: +49 174 161 86 24
E-Mail: rita.syre@thyssenkrupp-nucera.com

 

Investorenanfragen: 
Dr. Hendrik Finger
Head of Investor Relations
Telefon: +49 231 229 724 347
E-Mail: hendrik.finger@thyssenkrupp-nucera.com

 

 

Über thyssenkrupp nucera:

thyssenkrupp nucera bietet weltweit führende Technologien für hocheffiziente Elektrolyseanlagen. Das Unternehmen verfügt über umfangreiches Know-how in Planung, Beschaffung und Bau von elektrochemischen Anlagen. Die Erfolgsbilanz umfasst mehr als 600 erfolgreich installierte Projekte mit einer Gesamtkapazität von mehr als 10 GW. Mit der Wasserelektrolyse-Technologie zur Erzeugung von grünem Wasserstoff schafft thyssenkrupp nucera innovative Lösungen im industriellen Maßstab für grüne Wertschöpfungsketten und eine dekarbonisierte Industrie – ein großer Schritt in Richtung Klimaneutralität. thyssenkrupp nucera hat im Juli 2023 erfolgreich einen Börsengang durchgeführt. Die Aktien werden an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt.

www.thyssenkrupp-nucera.com 



Ende der Pressemitteilung

Emittent/Herausgeber: thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA
Schlagwort(e): Industrie

19.02.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA
Freie-Vogel-Str. 385 a
44269 Dortmund
Deutschland
Telefon: +49 231-22972-7100
E-Mail: info@thyssenkrupp-nucera.com
Internet: www.thyssenkrupp-nucera.com
ISIN: DE000NCA0001
WKN: NCA000
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2278674

 
Ende der Mitteilung EQS-Media

2278674  19.02.2026 CET/CEST

11.02.26 thyssenkrupp nucera Outperform RBC Capital Markets
23.01.26 thyssenkrupp nucera Buy Deutsche Bank AG
19.12.25 thyssenkrupp nucera Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.12.25 thyssenkrupp nucera Buy Deutsche Bank AG
17.12.25 thyssenkrupp nucera Outperform RBC Capital Markets
