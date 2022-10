AGCO Agriculture Foundation startet dreijähriges Projekt gemeinsam mit der Berner Fachhochschule für Angewandte Wissenschaften

Die AGCO Agriculture Foundation (AAF), eine private Stiftung mit der Zielsetzung, Hunger durch nachhaltige landwirtschaftliche Entwicklung zu verhindern und zu lindern, gab heute eine Spende in Höhe von 195.000 CHF der Berner Fachhochschule für Angewandte Wissenschaften (Hochschule für Agrar-, Forst- und Lebensmittelwissenschaften) bekannt. Die Spende wird die Umsetzung eines dreijährigen landwirtschaftlichen Projekts unterstützen, das auf die Förderung der Anwendung von nicht auf Bodenbearbeitung basierender Unkrautbekämpfungsmethoden von leichtgewichtigen Feldrobotern im kühlen und feuchten Klima Mitteleuropas ausgerichtet ist.

Das Projekt wird sich auf kontaktlose Unkrautbekämpfungsmethoden mit kleinen Robotern konzentrieren, um die Nachhaltigkeit des Pflanzenbaus zu verbessern, die Bodenversiegelung zu vermeiden und die Entstehung von Unkraut zu minimieren. Die Projektarbeit wird im Rahmen des Engagements von Universitätsstudenten für den Abschluss ihrer Master- und Bachelorarbeiten bei der Konzentration auf den Schwerpunkt des Projekts und andere damit in Zusammenhang stehende Nachhaltigkeitsaspekte abgeschlossen. Entstehende Erkenntnisse und Innovationen aus diesem Projekt werden an die Landwirte und Hauptakteure weitervermittelt, um den nachhaltigen Pflanzenbau und die Leistungsfähigkeit des landwirtschaftlichen Betriebs zu verbessern.

Die Unterstützung der Landwirte zur Steigerung der Produktivität in der Landwirtschaft wird noch bedeutender, da der Klimawandel die Probleme in Zusammenhang mit Unkräutern weiter verstärkt und die globale Nahrungsmittelproduktion weiter beeinträchtigt. Darüber hinaus können landwirtschaftliche Lösungen, wie etwa kleine und leichtgewichtige halbautomatische Feldroboter potenziell zu einer signifikanten Steigerung der Effizienz des Pflanzenbaus beitragen und gleichzeitig die Auswirkungen der Bodenversiegelung reduzieren.

Gemeinsam mit der Berner Fachhochschule für Angewandte Wissenschaften (Hochschule für Agrar-, Forst- und Lebensmittelwissenschaften) und durch technische Unterstützung der AGCO Swiss Future Farm wird das Projekt die Anwendung von im Bereich Precision Farming in Reihen angebauten Feldfrüchten ersatzweise fördern und auf diese Weise weitere Bereiche nutzbar machen.

"Die Effizienz der Nahrungsmittelproduktion gehört angesichts des Klimawandels zu einer der weltweit größten Herausforderungen in der Landwirtschaft. Wir hoffen nun, dass wir durch einen Beitrag zu Programmen wie diesem gemeinsam mit der Berner Fachhochschule dazu beitragen können, einige dieser Herausforderungen zu meistern und die Ausbildung in diesem Bereich zum größeren Nutzen für die landwirtschaftlichen Gemeinschaften in Europa voranzutreiben", kommentierte Roger Batkin, Board Chair, AGCO Agriculture Foundation die Entwicklung.

Über AGCO

AGCO (NYSE: AGCO) ist weltweit führend in der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von landwirtschaftlichen Geräten und Präzisionslandwirtschaftstechnologien. AGCO bietet Kundennutzen durch sein differenziertes Markenportfolio, einschließlich Kernmarken wie Challenger®, Fendt®, GSI®, Massey Ferguson®, Precision Planting® und Valtra®. Die gesamte Palette an Geräten und Dienstleistungen von AGCO basiert auf intelligenten Landwirtschaftslösungen von Fuse® und hilft Landwirten, unsere Welt nachhaltig zu ernähren. Das im Jahr 1990 gegründete Unternehmen AGCO hat seinen Hauptsitz in Duluth (Georgia, USA) und verzeichnete 2021 einen Nettoumsatz von annähernd 11,1 Milliarden US-Dollar. Weitere Informationen finden Sie unter www.AGCOcorp.com. Von Nachrichten, Informationen und Veranstaltungen des Unternehmens erfahren Sie auf Twitter: @AGCOCorp. Für Finanznachrichten auf Twitter folgen Sie bitte dem Hashtag #AGCOIR.

Über die AGCO Agriculture Foundation (AAF)

Die von der AGCO Corporation (NYSE: AGCO) 2018 gegründete AGCO Agriculture Foundation (AAF) ist eine private Stiftung mit der Zielsetzung, Hunger zu verhindern und zu lindern. Die Stiftung initiiert wirkungsvolle Programme, welche die Ernährungssicherheit unterstützen, eine nachhaltige landwirtschaftliche Entwicklung fördern und die notwendige landwirtschaftliche Infrastruktur in marginalisierten landwirtschaftlichen Gemeinschaften aufbauen. Die AAF hat ihren Sitz in Vaduz (Liechtenstein), das operative Geschäft wird von Duluth (Georgia, USA) aus geleitet. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.agcofoundation.org/

