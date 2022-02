AGCO Agriculture Foundation startet neuen Förderantrag

Die AGCO Agriculture Foundation (AAF), eine private Stiftung mit der Vision, den Hunger durch nachhaltige landwirtschaftliche Entwicklung zu verhindern und zu lindern, hat heute den Start ihres neuen Förderantragszyklus zum Thema "Klimaschutz im Kontext der Landwirtschaft" für gemeinnützige Organisationen mit Zuschussvorschlägen zwischen 20.000 und 300.000 USD auf der ganzen Welt bekannt gegeben.

In Übereinstimmung mit dem 13. Ziel der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung (SDG 13) zum "Klimaschutz" und der Zielsetzung von AGCO, "landwirtorientierte Lösungen zur nachhaltigen Ernährung unserer Welt" bereitzustellen, nimmt die Stiftung Förderanträge für Klimaschutzmaßnahmen in der Landwirtschaft an. Die AAF-Förderantragsplattform führt über ihren Community-Investitionssoftwarepartner Benevity den Antragszyklus vom 21. Februar bis zum 30. März durch. Dieses Programm stärkt das Engagement von AAF in seinen strategischen Schwerpunktbereichen und der Strategie "Landwirte zuerst" von AGCO und geht gleichzeitig auf globale Trends zur Anpassung und Eindämmung des Klimawandels ein.

Der erste Förderantragszyklus der Stiftung für 2022 sucht nach neuen Projektvorschlägen von gemeinnützigen Organisationen, die verschiedene nachhaltige Methoden kombinieren, um die spezifischen Herausforderungen der heutigen landwirtschaftlichen Gemeinschaften im Zusammenhang mit dem Klimawandel anzugehen.

"Der Klimawandel wirkt sich auf die Lebensgrundlagen der Landwirte und unsere globale Nahrungsmittelversorgung aus", sagte Metti Richenhagen, Direktorin der AGCO Agriculture Foundation. "Durch unsere aktuelle AAF-Zuschussfinanzierung möchten wir Projekte, Initiativen und Innovationen unterstützen, die Landwirten und landwirtschaftlichen Gemeinschaften dabei helfen, widerstandsfähige landwirtschaftliche Praktiken gegen den Klimawandel aufzubauen, die Lebensgrundlagen zu verbessern und Lebensmittelsysteme zu verändern, um die Welt nachhaltig zu ernähren."

Förderberechtigte gemeinnützige Organisationen müssen sich auf Klimaschutzmaßnahmen im landwirtschaftlichen Kontext konzentrieren, die auch mit einem der thematischen Schwerpunktbereiche der AAF übereinstimmen, wie z. B. Ernährung und nachhaltige Lebensmittelsysteme, landwirtschaftliche Bildung, Forschung und Innovation sowie Entwicklung der Bauerngemeinschaft. Ziel ist es, Projekte umzusetzen, die nachhaltige Klimalösungen für Landwirte und den Agrarsektor zum Nutzen der Volkswirtschaften fördern und gleichzeitig die Entwicklung der Gemeinschaft stärken.

Antragsformulare, AAF-Erklärung zu Landwirtschaft und Klimawandel, FAQ und Richtlinien

Allen gemeinnützigen Organisationen wird empfohlen, alle nachstehenden Bestimmungen sorgfältig zu lesen, bevor sie ihre Bewerbung vorbereiten.

Antragsseite für Fördergelder – Greifen Sie hier auf Ihre Bewerbung zu und starten Sie sie

AAF-Erklärung zum Klimawandel im Kontext der Landwirtschaft hier

Übersicht/Richtlinien zum AAF-Förderantrag hier

Häufig gestellte Fragen (FAQ) hier

Die Bewerbungsfrist für diesen Förderzyklus endet am 30. März 2022 um 17:00 Uhr EDT. Erfolgreiche Bewerbungen erhalten Ressourcen zur Initiierung und Umsetzung von Projekten, die nachhaltige Klimalösungen für Landwirte und den Agrarsektor fördern.

Über AGCO

AGCO (NYSE: AGCO) ist weltweit führend in der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von landwirtschaftlichen Geräten und Präzisionslandwirtschaftstechnologien. AGCO bietet Kundennutzen durch sein differenziertes Markenportfolio, einschließlich Kernmarken wie Challenger®, Fendt®, GSI®, Massey Ferguson® und Valtra®. Die gesamte Palette an Geräten und Dienstleistungen von AGCO basiert auf intelligenten Landwirtschaftslösungen von Fuse® und hilft Landwirten, unsere Welt nachhaltig zu ernähren. Das im Jahr 1990 gegründete Unternehmen AGCO hat seinen Hauptsitz in Duluth (Georgia, USA) und verzeichnete 2021 einen Nettoumsatz von 11,1 Milliarden USD. Weitere Informationen finden Sie unter www.AGCOcorp.com. Von Nachrichten, Informationen und Veranstaltungen des Unternehmens erfahren Sie auf Twitter: @AGCOCorp. Für Finanznachrichten auf Twitter folgen Sie bitte dem Hashtag #AGCOIR.

Über die AGCO Agriculture Foundation (AAF)

Die von der AGCO Corporation (NYSE: AGCO) 2018 gegründete AGCO Agriculture Foundation (AAF) ist eine private Stiftung mit der Zielsetzung, Hunger zu verhindern und zu lindern. Die Stiftung initiiert wirkungsvolle Programme, welche die Ernährungssicherheit unterstützen, eine nachhaltige landwirtschaftliche Entwicklung fördern und die notwendige landwirtschaftliche Infrastruktur in marginalisierten landwirtschaftlichen Gemeinschaften aufbauen. Die AAF hat ihren Sitz in Vaduz (Liechtenstein), das operative Geschäft wird von Duluth (Georgia, USA) aus geleitet. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.agcofoundation.org/

