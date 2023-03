AGCO Agriculture Foundation vergibt Fördergelder in Höhe von 50.000 Dollar an Providence Farm Collective

Die AGCO Agriculture Foundation (AAF), eine private Stiftung mit der Vision, Hunger durch nachhaltige landwirtschaftliche Entwicklung zu verhindern und zu lindern, gab heute die Bewilligung eines Förderbetrags in Höhe von 50.000 USD für das Providence Farm Collective (PFC) bekannt. Mit diesen Mitteln sollen die Einführung eines ganzheitlichen Kompostierungssystems und die Optimierung der Nachernteeffizienz und Lebensmittelsicherheit auf der 37 Hektar großen Farm des Kollektivs in Orchard Park, NY unterstützt werden.

Das PFC ist eine gemeinnützige Organisation, die Landwirte mit Flüchtlingsstatus, Einwanderer, schwarze und einkommensschwache Landwirte im Westen New Yorks unterstützt, die andernfalls keinen Zugang zu Ackerland haben. Die Organisation wurde 2017 von der somalischen Bantu-Gemeinschaft mit dem Ziel ins Leben gerufen, sich auf ihr landwirtschaftliches Erbe zu besinnen und frische, kulturell relevante Produkte anzubauen. Dem PFC gehören inzwischen auch Flüchtlinge und Einwanderer aus mehreren Nationen und Mitglieder der schwarzen Gemeinschaft an.

Die laufenden Programme des PFC bieten Flüchtlingen und unterversorgten Gemeinden die Möglichkeit, ihre eigenen Lebensmittel anzubauen, ein zusätzliches Einkommen zu erzielen und die kulturellen Traditionen der Landwirtschaft an künftige Generationen weiterzugeben. Dieses Projekt soll dazu beitragen, die Nahrungsmittelproduktion zu steigern und das Einkommen der verschiedenen Landwirte des PFC zu erhöhen. Dazu werden nachhaltige landwirtschaftliche Verfahren und die Bodenfruchtbarkeit durch die Erzeugung von ausgewogenem Kompost vor Ort verbessert. Darüber hinaus soll das Projekt den Aufbau von Kapazitäten erleichtern und die Landwirte bei Verfahren für die Nachernte und Lebensmittelsicherheit unterstützen.

"Flüchtlingen und Einwanderern mangelt es oft an sozioökonomischen Möglichkeiten. Die Unterstützung von landwirtschaftlichen Aktivitäten wie dem PFC-Projekt kann den Flüchtlingen nicht nur helfen, Zugang zu Ackerland zu erhalten, sondern ihnen auch die Möglichkeit geben, Nahrungsmittel zu produzieren und ihren Lebensunterhalt aufzubessern", sagte Roger Batkin, Vorstandsvorsitzender der AGCO Agriculture Foundation. "Die Landwirte und ihre Gemeinden sind von entscheidender Bedeutung für die Bemühungen unserer Stiftung zur Verhinderung und Linderung von Hunger. Wir hoffen, dass die teilnehmenden Landwirte auch ihre Verfahren zur Wahrung der Lebensmittelsicherheit verbessern und ihre Marktchancen erhöhen werden."

Um die für das Projekt gesteckten Einjahresziele zu erreichen, betreibt das PFC eine Kompostierungsanlage, einschließlich eines Bestands an stickstoffreichen Deckfrüchten, und bietet persönliche technische Unterstützung sowie praktische Vorführungen an. Die gemeinnützige Organisation will auch visuelle Hilfsmittel und Hinweisschilder für ihre Landwirte entwickeln, um deren Wissen über bewährte Praktiken und Standardarbeitsanweisungen für eine effiziente und lebensmittelsichere Nacherntebehandlung zu verbessern.

Mit finanzieller Unterstützung der AAF wird das PFC die notwendige Ausrüstung für die Komposterzeugung vor Ort anschaffen, einschließlich eines Mähdreschers, eines Kippanhängers, einer Maschine für das Ausbringen von Streu und Kompost sowie Saatgut für Deckfrüchte. Außerdem will das PFC in Kompostanalysen investieren. Die Ausbringung von Kompost erhöht die organische Substanz des Bodens und verbessert die Feuchtigkeitsspeicherung im Boden, wodurch die Erträge der Landwirte und die Gesundheit des Bodens nachhaltig gesteigert werden. Im Rahmen des Projekts wird das PFC mit seinen neun Gemeinschaften von Flüchtlingen, Einwanderern und schwarzen Farmern zusammenarbeiten. Diese insgesamt 275 Landwirte bewirtschaften 21 kleine Betriebe.

"Dank der Unterstützung durch die AAF können wir uns darauf konzentrieren, die organische Substanz des Bodens zu erhöhen und die Feuchtigkeitsspeicherung im Boden zu verbessern, um sicherzustellen, dass die Erträge unserer Landwirte den enormen Zeit- und Arbeitsaufwand widerspiegeln, den sie in ihre Betriebe investieren. Außerdem verbringen die Landwirte den größten Teil ihrer Zeit mit der Ernte und der Nachernte. Die Verbesserung der Verfahren für Nachernte und Lebensmittelsicherheit wird daher entscheidenden Einfluss auf den Gewinn der PFC-Landwirte und die finanzielle Überlebensfähigkeit ihrer kleinen Unternehmen haben", erklärte Kristin Heltman-Weiss, Executive Director des PFC.

