AGCO gewinnt Red-Dot-Auszeichnung für Designkonzept im Jahr 2022

AGCO (NYSE: AGCO), ein weltweit führender Hersteller und Vertreiber von landwirtschaftlichen Geräten, landwirtschaftlicher Infrastruktur und Präzisionslandwirtschaftstechnologien, ist stolzer Empfänger der Red-Dot-Auszeichnung "Best of the Best" in der Kategorie "Interaction and UX" mit seinem digitalen Designkonzepts, dem AGCO 3D Product Advisor.

"Diese Auszeichnung bedeutet eine außerordentliche Ehrung, die eine der innovativen, branchenführenden Lösungen anerkennt, die AGCO den Landwirten in aller Welt anbietet", sagte Eric Hansotia, Vorsitzender, Präsident und CEO der AGCO Corporation. "Die Schaffung digitaler Lösungen, die den Nutzwert maximieren und zugleich die langfristige Nachhaltigkeit verbessern, ist der Kern unserer Strategie, bei der die Landwirte stets an erster Stelle stehen."

Der in Zusammenarbeit mit Landwirten in aller Welt entwickelte AGCO 3D Product Advisor bestimmt neue Standards bei der digitalen Produktvisualisierung und reduziert zugleich die Komplexität, erhöht die Produktivität der Landwirtschaftsbetriebe und erzeugt Auswirkungen auf die Nachhaltigkeit. Unity Technologies und Infosys Consulting waren zentrale Partner bei der Entwicklung dieser Lösung.

Über AGCO

AGCO (NYSE: AGCO) ist weltweit führend in der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von landwirtschaftlichen Geräten und Präzisionslandwirtschaftstechnologien. AGCO bietet Kundennutzen durch sein differenziertes Markenportfolio, einschließlich Kernmarken wie Challenger®, Fendt®, GSI®, Massey Ferguson®, Precision Planting® und Valtra®. Die gesamte Palette an Geräten und Dienstleistungen von AGCO basiert auf intelligenten Landwirtschaftslösungen von Fuse® und hilft Landwirten, unsere Welt nachhaltig zu ernähren. Das im Jahr 1990 gegründete Unternehmen AGCO hat seinen Hauptsitz in Duluth (Georgia, USA) und verzeichnete 2021 einen Nettoumsatz von annähernd 11,1 Milliarden US-Dollar. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.AGCOcorp.com. Von Nachrichten, Informationen und Veranstaltungen des Unternehmens erfahren Sie auf Twitter: @AGCOCorp. Für Finanznachrichten auf Twitter folgen Sie bitte dem Hashtag #AGCOIR.

