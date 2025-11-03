AGCO legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

AGCO veröffentlichte am 31.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 4,09 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,400 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 4,73 Prozent zurück. Hier wurden 2,48 Milliarden USD gegenüber 2,60 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at