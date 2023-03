AGCO spendet 650.000 US-Dollar zur Unterstützung der Nothilfemaßnahmen von UNICEF in der Türkei

AGCO Corporation, Your Agriculture Company, (NYSE: AGCO), ein weltweiter Hersteller und Vertreiber von Landmaschinen und Präzisions-Landwirtschaftstechnologie, gab heute bekannt, dass er 650.000 USD an das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen (UNICEF) zur direkten Unterstützung von dessen Erdbebenhilfe in der Türkei spendet. Die Spende erleichtert die Bereitstellung wichtiger Hilfsgüter und Dienstleistungen für Kinder, Jugendliche und Familien, die von den jüngsten Erdbeben betroffen sind.

AGCO’s donation to UNICEF will be used to distribute relief supplies and services to those in need in Türkiye. (Photo: UNICEF)

"Unsere Gedanken gelten unseren Kollegen und ihren Angehörigen in der Türkei, die nach den verheerenden Erdbeben weiterhin mit vielen Herausforderungen konfrontiert sind", sagte Eric Hansotia, Vorsitzender, Präsident und Chief Executive Officer von AGCO. "Wir wissen die Bemühungen aller Beteiligten sehr zu schätzen, die Sicherheit unserer Kollegen und ihrer Familien, unserer Massey Ferguson-Händler und unserer Landwirte zu gewährleisten, die daran arbeiten, die Lebensmittelversorgung zu sichern. Unsere Spende wird den Betroffenen die nötige schnelle Hilfe ermöglichen."

Die Spende von AGCO an UNICEF wird verwendet, um Hilfsgüter und Dienstleistungen an Bedürftige in der Türkei zu verteilen. Während die Gesamtzahl der betroffenen Kinder unklar bleibt, leben schätzungsweise 5,4 Millionen Kinder in den von den Erdbeben betroffenen Provinzen. 2,5 Millionen Kinder benötigen sofortige Unterstützung.

"Die Auswirkungen der Erdbeben auf Kinder und Familien sind katastrophal und haben Hunderttausende in eine verzweifelte Lage gebracht", sagt Bettina Junker, Geschäftsführerin von UNICEF Schweiz und Liechtenstein. "Wir tun alles in unserer Macht Stehende, damit alle von der Katastrophe Betroffenen die Unterstützung erhalten, die sie benötigen." Nach Naturkatastrophen ist UNICEF häufig eine der ersten Organisationen vor Ort. In der Türkei arbeiten UNICEF-Teams mit Partnern zusammen, um lebenswichtige Hilfsgüter wie wichtige Gesundheitsgüter, Decken, Kleidung, sauberes Trinkwasser und sanitäre Einrichtungen zu verteilen und weiterhin sichere Räume für Kinder bereitzustellen, in denen sie spielen und sich von den traumatischen Ereignissen erholen können, die sie erlebt haben.

Über AGCO:

AGCO (NYSE:AGCO) ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Landmaschinen und Präzisions-Landwirtschaftstechnologie. AGCO schafft Kundennutzen durch sein differenziertes Markenportfolio einschließlich Kernmarken wie Challenger®, Fendt®, GSI®, Massey Ferguson®, Precision Planting® und Valtra®. Auf der Grundlage von Fuse® Smart-Farming-Lösungen hilft AGCOs umfassendes Sortiment an Geräten und Dienstleistungen den Landwirten, unsere Welt nachhaltig zu ernähren. AGCO wurde 1990 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Duluth, Georgia, USA. Im Jahr 2022 erzielte AGCO einen Nettoumsatz von circa 12,7 Milliarden US-Dollar. Weitere Informationen finden Sie unter: www.AGCOcorp.com. Für Neuigkeiten, Informationen und Veranstaltungen des Unternehmens folgen Sie uns bitte auf Twitter: @AGCOCorp. Für Finanznachrichten auf Twitter folgen Sie bitte dem Hashtag: #AGCOIR.

Über UNICEF:

UNICEF arbeitet an den schwierigsten Orten der Welt, um die am stärksten benachteiligten Kinder und Jugendlichen zu erreichen – und die Rechte aller Kinder überall zu schützen. In 190 Ländern und Territorien tun wir alles Erforderliche, um Kindern zu helfen, zu überleben, zu gedeihen und ihr Potenzial auszuschöpfen, von der frühen Kindheit bis ins Jugendalter.

