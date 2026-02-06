AGCO vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

AGCO hat am 05.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,30 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -3,420 USD erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat AGCO in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,14 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,92 Milliarden USD im Vergleich zu 2,89 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 9,75 USD beziffert. Im Jahr zuvor waren -5,690 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 10,08 Milliarden USD – das entspricht einem Minus von 13,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 11,66 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at