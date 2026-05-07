AGCO: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

AGCO lud am 05.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,76 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,140 USD je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat AGCO 2,34 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 14,26 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,05 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at