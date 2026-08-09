People Aktie
WKN DE: A2JDBV / ISIN: CA7097621089
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09.08.2026 16:37:00
Age 35-44? Here's the Average Retirement Savings for People Your Age.
For many people, retirement isn't the most pressing financial concern; they're (rightfully) more worried about current day-to-day expenses. This can be especially true for people in the 35-44 age range, because retirement is at least a couple of decades away in most cases.However, it's never too early to start thinking about your retirement savings, because later comes eventually. That doesn't mean it has to jump to the top of the financial priority totem pole, but it's worth knowing where you stand so you can see what adjustments, if any, you may need to make.According to the latest available data from the Federal Reserve (the Fed), the average household retirement account balance for people age 35 to 44 is $141,520.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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