People Aktie
WKN DE: A2JDBV / ISIN: CA7097621089
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26.09.2026 18:00:00
Age 35-44? Here's the Average Retirement Savings for People Your Age.
Workers in their late 30s to early 40s have nearly $142,000 set aside for retirement, according to The Motley Fool's recent research on average retirement savings. That's a decent chunk of money, but it doesn't tell you much about whether the average saver is actually on track for their goals.
You're more likely to retire comfortably if you focus on setting a personalized savings goal tailored to your lifestyle. Here's how to get started.
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