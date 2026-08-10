People Aktie
WKN DE: A2JDBV / ISIN: CA7097621089
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10.08.2026 18:30:00
Age 45-54? Here's the Average Retirement Savings for People Your Age
When you're in your 20s or 30s, retirement can easily be pushed to the back burner because it's not as pressing as your daily expenses or obligations. After all, you likely have a few decades of saving and investing ahead of you.However, the 40s are often a point where people begin prioritizing their retirement savings because the horizon is getting much closer. Everyone's financial situation is vastly different, so a comparison isn't always apples-to-apples. Still, it helps to know where you stand compared to people in your age range to help provide perspective and context.According to data from the Survey of Consumer Finances released by the Federal Reserve (Fed), the average household retirement savings balance for people aged 45 to 54 is $313,220.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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