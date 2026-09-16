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Aktie für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A12EDT / ISIN: US00108M1027

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16.09.2026 10:20:37

Age Limits for Social Media Outlined by European Union

A proposed law would bar children under 13 from using social media across the 27-nation bloc.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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