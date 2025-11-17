AgEagle Aerial Systems informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

AgEagle Aerial Systems äußerte sich am 14.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,09 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -16,030 USD je Aktie erzielt worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 39,94 Prozent auf 2,0 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at