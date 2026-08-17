AgEagle Aerial Systems stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

AgEagle Aerial Systems hat am 14.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,26 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,320 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat AgEagle Aerial Systems 2,7 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 35,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 4,2 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at