AgEagle Aerial Systems ließ sich am 16.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat AgEagle Aerial Systems die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,12 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,090 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 4,57 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 2,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at