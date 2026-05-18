AgEagle Aerial Systems: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

AgEagle Aerial Systems hat am 15.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Mit einem Umsatz von 1,4 Millionen USD, gegenüber 3,7 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 61,64 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at