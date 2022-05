Agenda Austria-Chef ortet starken Reformbedarf in Österreich

Österreich stecke angesichts der erwarteten Zinserhöhungen durch die Europäische Zentralbank (EZB) in einer Schuldenfalle, sagt Franz Schellhorn, Direktor des wirtschaftsnahen Instituts Agenda Austria. In einem Vortrag anlässlich der heurigen Fondstage der Vereinigung Österreichischer Investmentgesellschaften (VÖIG) in Linz forderte er deshalb unter anderem eine Ausgabenbremse nach skandinavischem Vorbild.

Ökonomisch gute Zeiten hätten dafür genutzt werden sollen, um den Staatshaushalt zu sanieren, so der Agenda Austria-Chef. Er hebt dabei Schweden und Dänemark als positive Beispiele hervor. Beide Länder hätten in den Neunzigerjahren ähnlich hohe Schuldenstände gehabt wie Österreich, diese aber mittlerweile klar unter 40 Prozent gemessen am Bruttoinlandsprodukt gesenkt. Für Österreich liege dieser Wert aktuell über 80 Prozent.

Allgemein sieht der Ökonom für Österreich viel Reformbedarf. Eine Baustelle stelle dabei das Pensionssystem dar, das in der aktuellen Form nicht nachhaltig finanzierbar sei. Der Agenda Austria-Chef fordert daher eine steuerliche Unterstützung für die private Altersvorsorge. Zudem müsse dafür gesorgt werden, dass die Menschen "später in Frühpension gehen", wie es Schellhorn ausdrückte.

Mit Blick auf den Arbeitsmarkt kritisiert Schellhorn, dass Österreich im europäischen Vergleich bei der Abgabenlast auf Arbeit an dritter Stelle stehe, nach Belgien und Deutschland. Angesichts der hohen Inflation müsse die Kaufkraft der Steuerzahler gestärkt werden. Gleichzeitig sollten staatliche Hilfen nur gezielt den sozial Schwachen helfen. Die Inflation sei ein Angebotsproblem und müsse demnach angebotsseitig gelöst werden, so noch Schellhorn.

Nachholbedarf sieht Schellhorn auch im Bildungsbereich. Er weist dabei auf den hohen Anteil an Schülern mit Migrationshintergrund hin. Diese hätten oft Sprachprobleme und würden nicht genug gefördert. Als Lösung schwebt Schellhorn eine sogenannte "London Challenge" vor. Hierbei bekämen stark betroffene Schulen mehr Autonomie und Mittel, allerdings werde dies an messbare Verbesserungen gekoppelt. Sind diese nach einer gewissen Zeit nicht beobachtbar, würden den Schulen Mittel gekürzt beziehungsweise könnten sie ganz geschlossen werden.

spo/kan

WEB https://www.agenda-austria.at/