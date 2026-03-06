:be Aktie
Agentic AI Is Rising Fast, and SoundHound AI Might Be Better Positioned Than You Think
If you haven't already interacted with an artificial intelligence (AI) agent, chances are, your first encounter with one may come sooner than you think, thanks to SoundHound AI (NASDAQ: SOUN).The company's agentic AI voice system, which is already in use at restaurant chains like Panda Express, IHOP, and Jersey Mike's, not only understands what customers are ordering, but also acts on those requests automatically. And its most recent earnings report shows demand is rising for its technology.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
