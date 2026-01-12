Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
|
12.01.2026 14:47:00
Agentic Commerce: Wie Google sich die Zukunft des Handels vorstellt
Was bislang als Zukunftsvision galt, nimmt jetzt konkrete Formen an: Mit jüngsten Ankündigungen zeigt Google, wie aus beratender KI echte Handelsakteure werden.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!