Agenus: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Agenus veröffentlichte am 16.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS lag bei -0,37 USD. Ein Jahr zuvor waren -1,940 USD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 27,42 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 34,2 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 26,8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,38 Prozent auf 114,20 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 103,46 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at