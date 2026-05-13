Agenus: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Agenus hat am 11.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,02 USD. Im Vorjahresviertel hatte Agenus -1,030 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 40,17 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 24,1 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 33,7 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at