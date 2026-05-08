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08.05.2026 06:31:29
AGES Industri AB: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
AGES Industri AB hat am 05.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,11 SEK beziffert, während im Vorjahresquartal 1,38 SEK je Aktie in den Büchern standen.
Umsatzseitig wurden 233,0 Millionen SEK vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte AGES Industri AB 227,0 Millionen SEK umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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