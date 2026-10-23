AGES Industri AB: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

AGES Industri AB hat am 21.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 0,55 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,280 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,63 Prozent auf 193,0 Millionen SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 181,0 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at