AGES Industri AB gewährte Anlegern Blick in die Bücher

AGES Industri AB hat am 10.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,41 SEK eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -24,610 SEK je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat AGES Industri AB in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 30,40 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 229,0 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel waren 329,0 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 2,21 SEK, nach -21,770 SEK im Vorjahresvergleich.

Das vergangene Geschäftsjahr hat AGES Industri AB mit einem Umsatz von insgesamt 880,00 Millionen SEK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,39 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren, um -36,80 Prozent verringert.

