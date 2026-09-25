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25.09.2026 06:31:28
AGF Management gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
AGF Management hat am 23.09.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.08.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,49 CAD gegenüber 0,440 CAD im Vorjahresquartal.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 155,8 Millionen CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,45 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte AGF Management einen Umsatz von 141,1 Millionen CAD eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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