AGF Management hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

AGF Management ließ sich am 27.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat AGF Management die Bilanz zum am 30.11.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,70 CAD gegenüber 0,450 CAD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,59 Prozent auf 145,2 Millionen CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 133,7 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 1,99 CAD beziffert. Im Vorjahr hatte AGF Management 1,51 CAD je Aktie verdient.

Der Umsatz lag bei 558,06 Millionen CAD – das entspricht einem Zuwachs von 8,33 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 515,13 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at