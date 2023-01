AGF Management stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

AGF Management hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 25.01.2023 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.11.2022 abgelaufen war.

AGF Management hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,320 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,190 CAD je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 114,2 Millionen CAD – das entspricht einem Minus von 6,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 121,9 Millionen CAD in den Büchern gestanden hatten.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 0,960 CAD je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei AGF Management ein Gewinn pro Aktie von 0,550 CAD in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat AGF Management in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 1,60 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 469,00 Millionen CAD im Vergleich zu 461,60 Millionen CAD im Vorjahr.

Beim Ausblick auf das Geschäftsjahr hatten sich Analysten im Durchschnitt zuvor auf einen Gewinn von 0,912 CAD je Aktie sowie einen Umsatz von 467,63 Millionen CAD festgelegt.

Redaktion finanzen.at