AGF Management vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

AGF Management hat am 24.06.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,72 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,370 CAD erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig wurden 161,6 Millionen CAD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte AGF Management 129,6 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at