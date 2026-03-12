Agfa-Gevaert hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Agfa-Gevaert hat am 11.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,40 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,400 EUR ebenfalls auf diesem Niveau.

Umsatzseitig standen 306,0 Millionen EUR in den Büchern – ein Minus von 5,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Agfa-Gevaert 325,0 Millionen EUR erwirtschaftet hatte.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0,460 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -0,590 EUR je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Agfa-Gevaert mit einem Umsatz von insgesamt 1,09 Milliarden EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,14 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren, um -4,57 Prozent verringert.

Für das abgelaufenen Gesamtjahr hatten Analysten einen Verlust je Aktie von 0,120 EUR und einen Umsatz von 1,10 Milliarden EUR in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at