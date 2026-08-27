Agfa-Gevaert hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Agfa-Gevaert hat am 26.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,10 EUR gegenüber 0,190 EUR im Vorjahresquartal verkündet.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 2,14 Prozent auf 275,0 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 281,0 Millionen EUR gelegen.

Redaktion finanzen.at