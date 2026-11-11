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11.11.2026 06:31:29
Agfa-Gevaert informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Agfa-Gevaert äußerte sich am 10.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,15 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Agfa-Gevaert ein EPS von -0,120 EUR in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat Agfa-Gevaert 210,0 Millionen EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 18,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 257,0 Millionen EUR umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.at
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