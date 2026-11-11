Agfa-Gevaert informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Agfa-Gevaert äußerte sich am 10.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,15 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Agfa-Gevaert ein EPS von -0,120 EUR in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Agfa-Gevaert 210,0 Millionen EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 18,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 257,0 Millionen EUR umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at