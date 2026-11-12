12.11.2026 06:31:28

Agfa-Gevaert NV Un gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Agfa-Gevaert NV Un hat am 10.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,35 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Agfa-Gevaert NV Un ein EPS von -0,280 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 19,55 Prozent auf 241,6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 300,3 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.at

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